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«شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر يلا شوت بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر SALAH

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:10 م
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مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر
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يحل منتخب مصر الأول اليوم ضيف ثقيل على مضيفه منتخب جزر القمر، ضمن مباريات الجولة الثانيه من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، ويسعى منتخب مصر للفوز باللقاء بعد التعادل خلال المباراة الماضية أمام منتخب كينيا فى بداية التصفيات، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.
KOORA STAR وتفوق منتخب جزر القمر خلال المباراة الماضيه على منتخب توجو خارج الأرض بهدف دون رد، ويسعى لتحقيق مفاجئة امام مصر للوصول للنقطة السادسه، بينما سيواجه منتخب كينيا نظيره منتخب توجو KOORA STAR ، ويسعي منتخب كينيا فى الفوز على منتخب توجو لرفع فرصه فى التاهل لكاس الامم القادمة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR.
موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر
يحل منتخب مصر ضيف ثقيل على منتخب جزر القمر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع للمشاهدة أونلاين عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.
ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة منتخب مصر وجزر القمر اليوم الاثنين، كورة ستار مشاهدة مباراة مصر اليوم YALLA Shoot، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر وجزر القمر KOORA GOAL.
القنوات الناقلة لمباراة مباراة منتخب مصر وجزر القمر
يحل منتخب مصر ضيف على منتخب جزر القمر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش،وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر KOORA LIVE ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR .
KOORA LIVE ترتيب المجموعه قبل مباراة مصر وجزر القمر
جزر القمر 3 نقاط
مصر نقطة
كينيا نقطة
توجو بلا نقاط.


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