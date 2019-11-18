"راجع طبيبك أولا".. مخاطر المضادات الحيوية بدون وصفات طبية





عليك مراجعك طبيبك أولا قبل تناول المضادات الحيوية بدون وصفات طبية، لأن تناول المضادات الحيوية ينجم عنه الكثير من المخاطر التي تضر بصحتك، حيث أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية يعمل على انتشار البكتيريا التي يصعب مقاومتها وبالتالي يصيب الإنسان بأمراض آخرى.





حذرت منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، من أضرارها على الصحة، نظرا لأنها مع مرور الوقت تفقد فعاليتها ولا تستطيع السيطرة على البكتيريا ومقاومتها مما يعرض الجهاز المناعي لخلل في أداء وظيفته ولا تستجيب البكتيريا الجديدة للعلاج.





وفي حالة تكرار تناول عقاقير المضادات الحيوية تجعل البكتيريا تنتشر في الجسم بشكل أكبر، فيحدث مضاعفات صحية وقد يتعرض المريض للوفاة، وعند تناول المضادات الحيوية دون الحاجة إليها تُبطل مفعولها عند الحاجة إليها، لذا لابد من أن تحترس وتحاول المحافظة على صحتك، وفي حالة تواجدها في روشتة علاجك من طبيبك عليك أخد كورس العلاج كاملا، ولا تأخد كميات أكبر لكي لا تؤدي للمخاطر.





المضادات الحيوية، يكون هدفها الأساسي هو البكتيريا، إما أن تقتلها أو تضعفها وتتركها لجهازك المناعي للتخلص منها والقضاء عليها، وهناك أنواع من البكتيريا يُصعب مقاومتها المضادات الحيوية، الأمر الذي يتطلب مضادات حيوية أقوى من البكتيريا المنتشرة لمقاومتها.





وتنجم البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية من الغذاءالضار، أو البيئة الحاملة لتلك البكتيريا، لذا يجب على الأشخاص حماية أنفسهم من البكتيريا التي تتفوق على المضادات الحيوية من الحصول على التطعيم للأمراض المختلفة، مع غسل اليدين جيدا وبانتظام، كما يمكنكم الاحتراس من رذاذ الأشخص الأخرين عند العطس .





اتبعوا نصائح الطبيب أولا عند الشعور بالأمراض لتلقى العلاج المناسب وغير الضار، لكي لا تتعرضون للأمراض الأخرى، وفي حالة وصف الطبيب مضادات حيوية تناولوها مع مراعاة العدد المكتوب فقط، ولا تبالغون في تناول المضادات الحيوية؛ لكي لا تسبب مضاعفات أنتم في غنى عنها.





الأمراض التي لا تحتاج لـ مضادات حيوية





- نزلات البرد الأنفلونزا.

- معظم التهابات الحلق.

- التهابات الأذن.

- حالات الكحة والسعال.

- بعض التهابات الجيوب الأنفية.

- التهابات المعدة الأمعاء الفيروسية وتعرف بأنفلونزا المعدة.





مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية





- الغثيان.

- عسر الهضم.

- القيء.

- الإسهال.

- الانتفاخ والشعور بالامتلاء.

- فقدان الشهية.

- تشنج المعدة والألم.

- الالتهابات الفطرية.





المضادات الحيوية في الكثير من الأحيان تقتل البكتيريا المفيدة للجسم، والتي تحميه من الالتهابات التي يكثر تواجدها في المهبل أو الفم أو الحلق، كما ان كثرة تناول المضادات الحيوية يعمل على تغيير لون الأسنان، ووفقا لدراسة حديثة أكدت أن هناك معظم الاشخاص تم إصابتهم ببقع على مينا أسنانهم.





تتفاعل المضادات الحيوية مع بعض الأدوية الأخرى مثل أدوية منع الحمل، والحموضة، والفيتامينات وبعض المكملات الغذائية، والمسكنات، والسكري، مما ينجم الكثير من المخاطر.





تناول المضادات الحيوية يسبب حساسية الجلد، حيث هناك أنواع من المضادات الحيوية، تجعل لجلد أكثر حساسية عند التعرض لأشعة الشمس.