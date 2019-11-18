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عاجل.. تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر.. مفاجآت بالجملة وكهربا للهجوم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:34 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
هاني عصام
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أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة مضيفه جزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد هاني - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - أحمد سيد زيزو - محمد مجدي أفشة - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : محمود كهربا.

أما البدلاء فهم: باهر المحمدي - عبد الله جمعة - رامي ربيعة - أحمد فتحي - حسين الشحات - مروان حمدي - محمود وحيد - محمد عواد - محمد النني - حسام حسن - كريم طارق - محمد بسام

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