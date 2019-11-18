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القبض على عنصر تكفيري فارّ من 30 سنة سجنا بباجة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:26 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنت فرقة الأبحاث والتفيش للحرس الوطني بمجاز الباب من ولاية باجة، ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بباجة، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مصنف خطير.

ويعد هذا العنصر محلّ تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 01، من أجل تورّطه في قضيّة ذات صبغة إرهابية موضوعها "الإنتماء الى تنظيم إرهابي"، ومحكوم عليه بـ 30 سنة سجنا.

وقد تم الإحتفاظ به لمواصلة التحرّيات معه، وإحالته على مصدر التفتيش.
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