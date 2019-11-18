مدافع برشلونة ينتظره تحدٍ كبير





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإسباني في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع سكرينيار في الشتاء القادم ليكون بديلا للمدافع أومتيتي.

ينتظر الفرنسي صامويل أومتتي مدافع برشلونة تحد كبير في الفترة المقبلة، وعقب استئناف مباريات فريق برشلونة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.وسيعود أومتيتي للعب مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 435 يومًا حيث غاب عن المواجهات السابقة عن فريق بسبب الإصابة.وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن اللاعب الفرنسي يتطلع لإثبات قدراته وقيادة فريقه في المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.ويستضيف فريق برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجاري على ملعب كامب نو في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.وأشارت صحيفة "الآس" إلى أن آخر مرة لعب فيها أومتيتي في دوري أبطال أوروبا، كانت يوم 18 سبتمبر عام 2018، ضد أيندهوفن الهولندي في كامب نو، وطرد في الدقيقة 7.وأضافت الصحيفة بأنه في مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة سيلعب أومتيتي اساسي بجانب لونجليه ، بسبب إيقاف جيرارد بيكيه.