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الجدول الزمني للأزمة الإقتصادية والسياسية في لبنان منذ الحرب الأهلية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أدخلت المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في لبنان البلاد في حالة من الاضطراب السياسي في وقت تشهد أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن غضب شديد من السياسيين الطائفيين الذين سيطروا على الحكومة منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975، و1990.

وواحدة من أقسى فترات الاضطرابات منذ نهاية النزاع، تبرز من الحلقات السابقة بسبب الضغوط المالية التي أدت إلى ندرة الدولار الأمريكي وضعف الجنيه اللبناني.

وفيما يلي أهم ثورات لبنان السابقة بعد الحرب.

2005
وقُتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فبراير عندما انفجرت قنبلة ضخمة أثناء مرور موكبه عبر بيروت، ومات 21 آخرون.

ومزيج من المظاهرات الجماهيرية اللاحقة والضغط الدولي يجبران سوريا على سحب قواتها من لبنان. الحلفاء الشيعة اللبنانيين في دمشق ينظمون تجمعات كبيرة لدعم سوريا.

ولبنان يدخل حقبة جديدة خالية من الهيمنة السورية، وحزب الله، مجموعة تدعمها إيران وحليف مقرب من دمشق، يدخل الحكومة لأول مرة.

2006
وفي يوليو، عبر حزب الله الحدود إلى إسرائيل، واختطف جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، مما أدى إلى حرب استمرت خمسة أسابيع. ومقتل 1200 شخص على الأقل في لبنان و158 إسرائيليًا.

وبعد الحرب، تزداد التوترات في لبنان على ترسانة حزب الله القوية. في نوفمبر، استقال حزب الله وحلفاؤه من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المدعوم من الغرب فؤاد السنيورة وينظمون احتجاجات في الشوارع ضده.

2007
حافظ حزب الله وحلفاؤه على اعتصام ضد حكومة السنيورة طوال العام. ومطلبهم المعلن هو حق النقض في الحكومة.

وفي مايو، اندلع القتال في معسكر فلسطيني في شمال لبنان بين الجيش اللبناني ومتشددين إسلاميين من جماعة فتح الإسلام.

وأجبر آلاف اللاجئين الفلسطينيين على الفرار من مخيم نهر البارد. في سبتمبر، سيطرت القوات اللبنانية بالكامل على المخيم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القتال الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص.

2008
في 6 مايو 2008، حكومة السنيورة تتهم حزب الله بإدارة شبكة اتصالات خاصة وتركيب كاميرات تجسس في مطار بيروت، ومجلس الوزراء يتعهد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشبكة.

و7 مايو، قال حزب الله إن الخطوة ضد شبكة اتصالاته كانت إعلان حرب من قبل الحكومة، بعد صراع أهلي قصير سيطر حزب الله على غرب بيروت الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

2011
وفي يناير، تم الإطاحة بحكومة سعد الحريري الأولى عندما استقال حزب الله وحلفاؤه بسبب التوترات بشأن المحكمة الخاصة بلبنان التي تدعمها الأمم المتحدة.

وتشير المحكمة في وقت لاحق إلى أربعة من كبار أعضاء حزب الله بتهمة قتل رفيق الحريري. بينما نفى حزب الله أي دور في الاغتيال. وقال زعيمها السيد حسن نصر الله إن السلطات لن تكون قادرة على العثور على المتهمين.

تم اتهام عضو خامس في حزب الله عام 2013

2012
ينتشر مقاتلو حزب الله في سوريا، سرًا في البداية، لمساعدة قوات الحكومة السورية في مواجهة تمرد معظمه من السنة ضد الرئيس بشار الأسد، وتلعب المجموعة دورًا رئيسيًا في التغلب على التمرد.

2015
اندلعت أزمة بشأن النفايات عندما أغلقت السلطات موقع المكتب الرئيسي بالقرب من بيروت، بعد أن رتبت أي بديل. واندلعت احتجاجات كبيرة في الوقت الذي امتلأت فيه تلال ضخمة من النفايات المتعفنة في الشوارع وهتف المتظاهرون "أنت نتن!" على الحكومة. أصبح رمزًا صارخًا لنظام الطاقة الطائفي غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والماء.

2019
في خضم النمو الاقتصادي الراكد وتباطؤ تدفقات رأس المال، تتعرض الحكومة لضغوط للحد من العجز الهائل في الميزانية.

وفي 17 أكتوبر؛ الحكومة تعلن عن 20 سنتا لليوم الواحد لمكالمات الإنترنت، بما في ذلك الفيس بوك والواتس اب، كما يقترح رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة بحلول عام 2022. ويحتج الآلاف، متهمين القادة بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد.

وفي 18 أكتوبر؛ الحكومة تتخلى عن المقترحات، وتستمر الاحتجاجات.

وفي 29 أكتوبر؛ استقال الحريري، رغمًا عن حزب الله.

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الكلمات المفتاحية

حزب الله الجسس الاحتجاجات اللبنانية استقالة الحريري ازمة لبنان

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