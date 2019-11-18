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في ذكرى يوم مولدهما.. شاهد ألبوم صور حفل زفاف أحمد حلمي ومنى زكي
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
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الفجر الفني
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يحتفل النجمان أحمد حلمي، ومنى زكي، اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر، بذكرى يوم مولودهما، ومن حسن الصدف أن يكون يوم ميلادهما هو نفس اليوم، ليكون حفلا مميزا لديهما.
أحمد حلمي ومنى زكي، من أميز الفنانين على الساحة الفنية، حققا نجاحا كبيرا في تاريخ السينما في مصر، وبات اسمهما من ضمن الأسماء التي سجلت في تاريخ أهم الفنانين في مصر.
بداية علاقة أحمد حلمي ومنى زكي
نشات علاقة عاطفية بين الفنانة منى زكي، والفنان أحمد حلمي، بعد فسخ الأولى لخطبتها من الفنان محمد الشقنقيري، وكللت تلك العلاقة بالزاج عام 2002، في حفل فني كبير حضره كبار نجوم ونجمات الوسط الفني في مصر.
حضر حفل منى زكي وأحمد حلمي، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الراحل الساحر محمود عبدالعزيز، وأسرته بالكامل.
كما حضر الزعيم عادل إمام، الذي حرص على التقاط العديد من الصور التذكارية مع العروسين احمد حلمي منى زكي، وأضفى على الحفلة بهجة وخفة ظل كما معتاد عليه منه.
ومن بين الفنانين الشباب وقت الحفل، والذين ينتمون لجيل أحمد حلمي، ومنى زكي، صديقهما الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة حنان ترك، ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.
وأحيا الحفل مجموعة كبيرة من أصدقائهم، على رأسهم الفنان محمد فؤاد، والفنان الراحل عامر منيب، والفنان هشام عباس، فضلا عن أن العروسين قدما وصلة غناء بصوتهما نالت استحسان الحضور.
وحرص الكينج محمد منير على حضور حفل زفاف أحمد حلمي، ومنى زكي، وقدم خلال الحفل مجموعة من الأغاني كما التقط صورا تذكارية مع الحضور.
أما الراقصة التي أحيت الحفل، فكانت الراقصة الشهيرة دينا، التي قدمت وصلات رقص واستعراض على أنغام الموسيقى وألهبت حماس الحضور، برقصها مع العروسين.
شاركت الجميلة شريهان، العروسين أحمد حلمي، ومنى زكي، في فرحتهما وحرصت على حضور حفل الزفاف، مقدمة لهما التهاني على حياتهما الزوجية الجديدة.
وقدم العروسان أحمد حلمي ومنى زكي، وصلة غناء خلال الحفل، بخفة ظلهما المشهود لها، وموهبتهما الفنية المتعددة، مما زاد الحفل جمالا وتلقائية رسم على وجه المعازيم حالة من السعادة الشديدة بهما.
وقدم العروسان أحمد حلمي ومنى زكي، وصلة غناء خلال الحفل، بخفة ظلهما المشهود لها، وموهبتهما الفنية المتعددة، مما زاد الحفل جمالا وتلقائية رسم على وجه المعازيم حالة من السعادة الشديدة بهما.
أما جلسة التصوير، فكانت اللقطات المتعارف عليها بين العروسين في تلك الفترة الزمنية، والتي تبتبع حاليا أيضا في فقرات الزفاف.
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