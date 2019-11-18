في ذكرى يوم مولدهما.. شاهد ألبوم صور حفل زفاف أحمد حلمي ومنى زكي





أحمد حلمي ومنى زكي، من أميز الفنانين على الساحة الفنية، حققا نجاحا كبيرا في تاريخ السينما في مصر، وبات اسمهما من ضمن الأسماء التي سجلت في تاريخ أهم الفنانين في مصر.





بداية علاقة أحمد حلمي ومنى زكي





نشات علاقة عاطفية بين الفنانة منى زكي، والفنان أحمد حلمي، بعد فسخ الأولى لخطبتها من الفنان محمد الشقنقيري، وكللت تلك العلاقة بالزاج عام 2002، في حفل فني كبير حضره كبار نجوم ونجمات الوسط الفني في مصر.









يحتفل النجمان أحمد حلمي، ومنى زكي، اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر، بذكرى يوم مولودهما، ومن حسن الصدف أن يكون يوم ميلادهما هو نفس اليوم، ليكون حفلا مميزا لديهما.