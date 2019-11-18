باكستان تؤدي بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى

أكملت باكستان بنجاح تدريبات إطلاق صاروخ باليستي أرض-أرض "شاهين -1"، وفقًا للقوات المسلحة الباكستانية.





وقال اللواء آصف غفور، المدير العام للعلاقات العامة بين الخدمات، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الباكستانية، إن الصاروخ قادر على إيصال جميع أنواع الرؤوس الحربية إلى مدى يبلغ طوله 650 كيلومترًا.





أصاب الصاروخ هدفه في بحر العرب. يمكن للصاروخ المكون من مرحلتين أن يحمل رؤوسًا حربية وتقليدية ويضرب بدرجة عالية من الدقة.





تمتلك باكستان صاروخين باليستيين متوسطي المدى، هما شاهين-2 وغوري. يتم نشر غوري حاليًا تشغيليًا. ويجري حاليًا تطوير صاروخين باليستيين آخرين، شاهين-3 وأبابيل، من قبل المجمع الوطني للتنمية.





في وقت سابق من يوم السبت، أجرت شركة DRDO التي تمولها الدولة بنجاح تجربة الليلة الأولى لصاروخها الباليستي متوسط ​​المدى ذي القدرة النووية قبالة سواحل أوديشا في خليج البنغال.





في وقت سابق من هذا العام، نجحت باكستان في إجراء اختبار تدريبي ليلي لصاروخها الباليستي أرض - غزنوي.





وعلن الجنرال اللواء آصف غفور، المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني، أن باكستان اختبرت بنجاح خلال تدريب ليلي إطلاق صاروخ باليستي أرض- أرض.





وأضاف "غفور"، في تغريدة نشرت، اليوم الخميس، في حسابه عبر تويتر، بحسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، أن الصاروخ الذي أطلق عليه "غزناوي" قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً.





وتصاعد التوتر بين باكستان وجارتها الهند، عقب إقدام نيودلهي الشهر الماضي على إلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به إقليم جامو كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وفرض نظام أمني مشدد عليه، لملاحقة الجماعات المسلحة الناشطة التي تسعى لفصل هذا الإقليم ذات الغالبية المسلمة عن الهند وضمه غلى باكستان.





ويأتي اختبار الصاروخ وسط توتر بين باكستان والهند، المسلحتين بأسلحة نووية، على خلفية نزاع حول كشمير، والذي خاضت الدولتان حربين بسببه.





وأعلنت الهند أخيراً إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير، ووصفت باكستان الخطوة بغير الشرعية، لأن الاقليم معترف به دولياً أرضاً متنازعاً عليها.





وفي سياق منفصل، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة تقنية إلى باكستان من أجل تنفيذ خطة مجموعة فريق العمل المالي من قبل البلاد، وفقًا لتقرير إعلامي.



