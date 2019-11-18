مهرجان الرباط لسينما المؤلف يحتفي بالنجمة وفاء عامر حملًا على الأعناق (صور)

أقام مهرجان الرباط لسينما المؤلف حفل عشاء كبير لضيوف المهرجان، وتفاجأ الجميع بدخول النجمة وفاء عامر محمولة علي العامرية المغربية مرتديه القفطان المغربي كعروسة مغربية في ليلة الزفاف، وكانت جميع طقوس العرس المغربي بالحفل.

وصرحت ملاك الدحموني مدير مهرجان الرباط لسينما المؤلف، بأن ترتيبات هذه اﻷاحتفالية استمرت أكثر من 3 شهور من حجز القاعة وتجهيز كل مستلزمات العرس، ﻷنها كانت حريصة أن يخرج في نهاية كعرس مغربي أصيل تقليدي، وذلك احتفال بالنجمة المصرية وفاء عامر كضيفة هذا العام للمهرجان، وكونها مكرمة في الدورة الـ24 من المهرجان، وأيضا عضو لجنة التحكيم.

حضر الحفل المخرج الكبير عمر عبد العزيز والمخرج هاني لاشين والمذيعة بوسي شلبي، وجميع ضيوف المهرجان علي رأسهم الوفد المصري السينمائي واﻷعلامي.