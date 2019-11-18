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هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:47 ص
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هشام عباس
هشام عباس
الفجر الفني
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في واحدة من أقوى السهرات، احتفل المهندس عبد السلام نصار بزفاف نجله محمود علي الآنسة زينب كريمه الدكتور مجدي عواره، وذلك داخل احد الفنادق الكبرى المطلة علي نيل القاهرة، وسط حضور العديد من الشخصيات العامة والمشاهير.

 

وظهر الحفل في شكل مبهر قام بتنظيمه better event&media سامح مراد ومصطفي مرتضي، وقام بأحيائه عدد كبير من نجوم الغناء وكان أولي فقراته مع النجم هشام عباس الذي قام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنهم "ناري نارين" و "حبيبي ده" و "فينه" و "قول عليا مجنون" و "وانا اعمل ايه" وغيرهم العديد  وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور .

 

ثم أحيا ثاني فقراته النجم الشعبي محمود الليثي الذي أشعل الحفل بالعديد من أشهر أغانيه وسط أجواء الرقص والتصوير مع الحضور واختتمت الحفل النجمة "دينا" والذي اشعلت الحفل بالعديد من أشهر رقصاتها وسط تفاعل الحضور معها واستمر الحفل حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي .

هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
هشام عباس والليثي ودينا يتألقون في حفل زفاف محمود وزينب (صور)
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