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مصرع طفل عمره 4 سنوات سقط من عقار سكني في دمياط

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
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الطفل
الطفل
هند الشيال
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لقى طفل يدعي علاء محمد هندام، يبلغ من العمر ٤ سنوات، من مركز الزرقا، مصرعه، اثر سقوطه من أعلى عقارات مساكن العمار بميت الخولى عبد الله التابعة لمركز الزرقا بدمياط، حيث فوجئ الاهالي بسقوط الطفل المذكور أثناء لهوه فوق العقار، ليسقط مصابا باصابات بالغة.

تجمهر الاهالي عقب سقوط الطفل، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم اخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.

كما تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، واخذ أقوال الاهالي والتصريح بدفن الطفل، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة واخذ أقوال ذوي الطفل.


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الكلمات المفتاحية

مصرع طفل مباحث دمياط دمياط

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