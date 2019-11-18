"Bala" يتصدر شباك التذاكر في السينما الهندية

"Bala" للمخرج عمار كوشيك ثابت في شباك التذاكر في أسبوعه الثاني ونجوم السينما أيوشمان كورانا، ويامي غوتام، وبومي بيدنكار في الأدوار الرئيسية.



لقد مر أكثر من أسبوع منذ إطلاق فيلم Bala للفنان أيوشمان كورانا وبومي بيدنيكار ويامي جاوتام على شاشات العرض، الفيلم الذي يتحدث عن رجل يعاني من صلع سابق لأوانه، يقوم بعمل جيد في شباك التذاكر، وتلقى الفيلم انتقادات عارمة من النقاد أيضًا، وبالذهاب إلى مشهد شباك التذاكر الحالي، يبدو أن إطلاق فيلم Marjaavaan للنجم سيدهارت مالهوترا، تارا سوتاري وريتيش ديشموخ، لن يؤثر على العرض لفيلم Bala.



افتُتح الفيلم من إخراج عمار كوشيك ب 15.73 مليون روبية، وأصبح 15.73 مليون روبية، ووصل إلى 18.07 مليون روبية في أول يوم سبت وأحد على التوالي. وشهدت هبوطًا طفيفًا في أول يوم من أيام الأسبوع مع كسب 8.26 مليون روبية ثم مجموعة جيدة من 9.52 مليون روبية يوم الثلاثاء، ولم يكن اليومان التاليان مثمرين بقدر ما تمكن من كسب حوالي 5 ملايين روبية في كلا اليومين. ومرة أخرى خاب الأمل يوم الجمعة بالنسبة للكوميديا الاجتماعية حيث كسب 3.76 مليون روبية فقط. ويوم السبت، جمع Bala 6.73 مليون روبية ليبلغ المجموع 82.73 مليون روبية. ويوم الأحد، يتوقع أن يكسب فيلم Bala 7 مليون روبية.





لم يؤثر إصدار فيلم Marjaavan على مجموعة شباك التذاكر لفيلم Bala حيث يكسب فيلم أيوشمان كورانا كما هو متوقع. ويقترح المحللون التجاريون إلى أن Bala ستستمر في السيطرة على شباك التذاكر على الرغم من إطلاق Marjaavaan. تلقى الإصدار الجديد مراجعات سلبية من النقاد وتكشف مجموعة شباك التذاكر أنه لا يحظى بشعبية كبيرة بين رواد السينما. حصل Marjaavaan على 7.03 مليون روبية في يوم الافتتاح. وفيلم Marjaavan يقوم بعمل جيد في الشاشات المفردة.



Bala هي الضربة السابعة في مهنة أيوشمان كورانا، حيث أنه أكبر افتتاح للممثل وحسب الأرقام يبدو أن Bala سيعطي الممثل المزيد من الأسباب للإحتفال.





إلى جانب أيوشمان كورانا، بومي بيدنيكار ويامي غوتام، يضم الفيلم أيضًا سوراب شوكلا، سونيتا راجوار، أبهيشيك بانيرجي وجافيد جافري في أدوار محورية. يتم تقدير العروض المقدمة من فريق الدعم من قبل الجمهور والنقاد، على حد سواء.





