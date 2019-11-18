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وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن نظام وقانون تكليف الأطباء لم يتم تغييره، ولكن تم وضع نظام تدريبي جديد للأطباء يمنحهم مزايا تدريبية وتعليمية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، بعدد من شباب أطباء الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر 2019، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني" المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا"؛ لمناقشة وشرح نظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لهيئة الرقابة والاعتماد والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور محمد فوزي المدير التنفيذي لبرنامج الزمالة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، لشباب الأطباء أن نظام التدريب الجديد يهدف بالأساس إلي تعليم وتدريب الأطباء ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، فى إطار دعم القيادة السياسية لاستراتيجية بناء الإنسان المصري وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقطاعي التعليم والصحة.

حيث أكدت الوزيرة أنه قد حان الوقت للإصلاح الحقيقي والاستثمار في القوى البشرية في ظل الانجازات التى حققتها المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية في مجال الصحة العامة وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
وزيرة الصحة: لم يتم تغيير نظام وقانون تكليف الأطباء
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وزيرة الصحة والسكان قانون تكليف الأطباء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد التامين الشامل

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