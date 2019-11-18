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روما يخطط للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:54 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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يرغب مسئولو فريق روما الإيطالي في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم هجوم الفريق بعد المستوى السلبي الذي ظهر عليه الفريق في بداية الموسم الجاري.

روما يريد ضم مهاجم ريال مدريد :-

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "كورييرى ديلو سبورت"، أن روما الإيطالي يريد ضم ماريانو دياز مهاجم فريق ريال مدريد، خاصة بعد عدم مشاركته مع الفريق في الموسم الحالي مع مدرب الفريق زين الدين زيدان.

زيدان يوافق على بيع دياز في الشتاء :-

وليس لدى مسئولو فريق ريال مدريد مشكلة في بيع اللاعب لنادي روما، وسيكون الفريق مستعدا للإستغناء عن دياز في الشتاء بمقابل مالي 20 مليون يورو، ولكن فريق روما يرغب في ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار أحقية الشراء في الصيف.

وكان فريق روما قد تعاقد مع المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش مهاجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية وايضا عدم تقديمه لمستوى كبير جعل الفريق الإيطالي يتجه لضم مهاجم اخر.

ترتيب فريق روما بالدوري الإيطالي :-

ويحتل فريق روما المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بعد مرور 12 جولة من بداية البطولة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن فريق يوفنتوس متصدر جدول الترتيب.

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