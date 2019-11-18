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اليوم.. بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة المهندسين بالسكة الحديد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:52 ص
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بوابة الفجر
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تبدا، اليوم الاثنين، 18 نوفمبر 2019، اختبارات مسابقة المهندسين التى أعلنت عنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 150 مهندسا.


وتشكل التخصصات "ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات- اتصالات - مدنى – عمارة"، وذلك بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات.


وطالبت هيئة السكة الحديد، بحضور المتقدمين للامتحان قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل البيانات، مع ضرورة التزام المتقدمين بالحضور ببطاقة الرقم القومى "سارية"، حيث أنه لن يسمح بالدخول بدونها، كما لن يسمح بالدخول بالموبايل، بجانب عدم التخلف عن الموعد المحدد لكل تخصص.

 

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه فى حالة وجود أى استفسارات يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذى تم تقديم الأوراق به.

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الكلمات المفتاحية

مسابقة المهندسين توظيف بالسكة الحديد السكة الحديد

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