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عاجل.. صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:45 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة وصفوها بالفاضحة للفنانة أسماء الخمليشي مدربها الخاص داخل الجيم.

الصورة لاقت هجومَا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لظهور الفنانة في وضع غير لائق مع مدربها.

وينأى "الفجر الفني"، من جانبه عن نشر الصورة نظرًا لما تحتوي عليه من أوضاع رياضية غير لائقة.

نبذة عنها
ممثلة مغربية من مواليد 18 يونيو 1971 بمدينة تارجيست المغربية.

أشهر أفلامها
لها العديد من الأفلام أشهرها فيها الملح والسكر أومبغاتش تموت للمخرج حكيم النوري الذي لعبت فيه عشيقة رشيد الوالي إضافة لعدد من المسلسلات المختلفة كآخرها سلسلة كوول سانتر.


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