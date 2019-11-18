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تعرف على أرقام كريم بنزيما مقابل هجوم منتخب الجزائر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:39 ص
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بونجاح وسليماني
بونجاح وسليماني
حسام مجدي
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انتشرت العديد من الأنباء والتقارير التي تشير إلى اقتراب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد من الانضمام إلى منتخب الجزائر.


أزمة بين بنزيما ورئيس الاتحاد الفرنسي

ونشبت حرب من التصريحات بين كريم بنزيما ونويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي بشأن عودة الأول مرة أخرى إلى منتخب فرنسا.


وأطلق لو جريت تصريحات ناريه تؤكد أن كريم بنزيما لن يعود للمشاركة مع المنتخب الفرنسي مرة أخرى وأن مغامرته مع المنتخب قد انتهت.


ورد بنزيما على تصريحات نويل لو جريت بشكل قوي حيث أمره ألا يتدخل في شئون المدرب وأن يعطيه الفرصة أن يلعب لأي منتخب أخر وسيرى إذا كان يجب أن ينهي مسيرته أم لا.


رأي بلماضي في انضمام بنزيما لمنتخب الجزائر

وجاء رد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر صادما على أنباء انضمام مريم بنزيما إلى صفوف المنتخب الفترة القادمة.


وقال بلماضي في تصريحات صحفية: "حالياً نمْتلك لاعبين في المقدمة في مركز الهجوم مثل بونجاح وسليماني وسوداني وديلور، و أنا سعيد".


ولكن هل بالفعل يحتاج منتخب الجزائر إلى كريم بنزيما في خط الهجوم أم سيكتفي بمهاجميه الموجودين حاليا؟


أرقام مهاجمين منتخب الجزائر الحالين

ويمتلك منتخب الجزائر حاليا ثلاثة مهاجمين في خط الهجوم وهم إسلام سلماني مهاجم موناكو وبغداد بونجاح مهاجم السد والعربي هلال سوداني مهاجم أولمبياكوس.


ويستعرض لكم موقع "الفجر" ما قدمه ثلاثي هجوم منتخب الجزائر طوال مسيرتهم الدولية:


1- إسلام سليماني: شارك إسلام سليماني في 68 مباراة مع منتخب الجزائر طوال مسيرته الدولية بمختلف البطولات وسجل خلالهم 30 هدف وصنع 18 هدف آخرين.


2- بغداد بونجاح: شارك بغداد في 50 مباراة مع منتخب بلاده بمختلف البطولات وسجل خلالهم 23 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.


3- هلال سوداني: لعب سوداني 34 مباراة مع منتخب الجزائر طوال مسيرته الدولية وسجل خلالهم 16 هدف وصنع 6 أهداف.


مشاركات كريم بنزيما مع منتخب فرنسا

بينما شارك كريم بنزيما في 81 مباراة مع منتخب فرنسا طوال مسيرته الدولية مع المنتخب بمختلف البطولات وسجل خلالهم 27 هدف وصنع 18 هدف آخرين.


هل يحتاج المنتخب الجزائري إلى بنزيما الفترة القادمة

وفي النهاية هل بالفعل المنتخب الجزائري في حاجه إلى انضمام كريم بنزيما لتدعيم خط الهجوم الفترة القادمة أم أن المنتخب سيكتفي بالمتواجدين حاليا مثلما صرح بلماضي.
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الكلمات المفتاحية

منتخب الجزائر كريم بنزيما بونجاح اسلام سليماني

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