"ملك القلوب".. هنيدي يهنئ مجدي يعقوب بعيد ميلاده





هنأ الفنان الكوميدي محمد هنيدي، الدكتور مجدى يعقوب بعيد ميلاده من خلال صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر صورة تجمعه مع دكتور مجدى يعقوب، معلقَا عليها قائلا: "كل سنة وإنت طيب يا ملك القلوب".



تفاعل الجمهور

تفاعل متباعيه معه مهنئين دكتور "يعقوب" بذكري ميلاده ومتمنين له الشفاء والعمر الطويل.



مشاركته في موسم الرياض

وفي سياق آخر قدم الفنان محمد هنيدي مؤخرا، في موسم الرياض مسرحية "3 أيام في الساحل"، وقدحطمت كل الأرقام وفاقت التوقعات والإيرادات، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الساحق التي حققتها المسرحية وامتدت ليالي العرض في موسم الرياض بناءًا على طلب الجمهور، نظرًا للإقبال الكبير والشديد على المسرحية التي لاقت تفاعل كبير وردود أفعال قوية من قبل الجماهير.



وقد وجه محمد هنيدي، رسالة شكر لمعالي المستشار تركي آل شيخ، وكل القائمين على ادارة الترفيه في المملكة وللجمهور السعودي علي استقبالهم له بحفاوة شديدة، مما أعرب "هنيدي" عن سعادته البالغة بما يدور هذه الأيام بالمملكة، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة السعودية.



جدير بالذكر ان موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، ويقام في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر تحت إشراف تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.



"صعيدي في الجامعة الأميركية 2"

صرح الفنان محمد هنيدي، مؤخرا بأنه هناك بالفعل مشروع لتقديم فيلم جديد هو "صعيدي في الجامعة الأميركية 2".



وأشار في تصريحات صحفية أن فكرة الفيلم طرحت من قبل الجمهور عبر موقع التغريدات "تويتر"، وطالبنا الجمهور بتقديم جزء ثانٍ من الفيلم.



يذكر أن الفيلم شارك في بطولته منى زكي وغادة عادل وأحمد السقا وطارق لطفي.





