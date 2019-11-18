توتنهام يخطط لصفقة تبادلية مع ريال مدريد

يخطط نادي توتنهام الإنجليزي لإجراء صفقة تبادلية مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





توتنهام يستهدف ضم بيل





وأكد موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن نادي توتنهام يستهدف ضم الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد خلال انتقالات يناير القادمة.





صفقة تبادلية ضخمه بين توتنهام وريال مدريد





وذكر الموقع أن نادي توتنهام يخطط لإجراء صفقة تبادلية ضخمه مع نادي ريال مدريد تقضي بحصول الأول على جاريث بيل مقابل حصول نادي ريال مدريد على الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط الفريق.





موقف ريال مدريد من الصفقة التبادلية مع توتنهام





وأشار الموقع إلى أنه لم يصل أي عرض رسمي من نادي توتنهام إلى نادي ريال مدريد بشأن هذه الصفقة التبادلية ولكن في حالة وصول عرض رسمي سينظر نادي ريال مدريد في الصفقة.





كما ذكر الموقع أن نادي ريال مدريد يحاول تدعيم خط وسط الفريق بالفعل في يناير القادم لذلك من الممكن أن يوافق على عرض توتنهام.





مشاركات جاريث بيل مع ريال مدريد هذا الموسم





و قد شارك جاريث بيل في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.





مشاركات إريكسن مع توتنهام هذا الموسم



