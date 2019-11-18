صفقة الزمالك المنتظرة.. اللاعب يكشف آخر تطورات المفاوضات مع الأبيض

أكد محمد عبد العاطي لاعب خط وسط فريق وادى دجلة، أنه لن يرحل عن فريقه إلا من خلال مجلس الادارة وبعرض يناسبه ويناسب الفريق الدجلاوي .

أكد محمد عبد العاطي لاعب خط وسط فريق وادى دجلة، أنه لن يرحل عن فريقه إلا من خلال مجلس الادارة وبعرض يناسبه ويناسب الفريق الدجلاوي .

وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية:جددت تعاقدي مع الفريق حتى موسم 2024 مع زيادة راتبه السنوي، بالاتفاق مع النادي حتى لا تكون آي ثغرات في العقد وسيتم التعامل مع العروض من خلال القنوات الشرعية.

وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية:جددت تعاقدي مع الفريق حتى موسم 2024 مع زيادة راتبه السنوي، بالاتفاق مع النادي حتى لا تكون آي ثغرات في العقد وسيتم التعامل مع العروض من خلال القنوات الشرعية.