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المكسيك تتقدم على البرازيل بهدف في نهائي كأس العالم للناشئين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:24 ص
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المكسيك والبرازيل
المكسيك والبرازيل
السيد علي
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تقدم المنتخب المكسيكي على نظيره البرازيل في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عام، والمقامة في البرازيل خلال الفترة الحالية، بالبرازيل. 

وتقدم المنتخب المكسيكي بهدف عكس مجريات اللقاء، الذي كان يسيطر عليه منتخب البرازيل، بهدف عن طريق اللاعب بريان جونزالز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء. 

ويحتضن ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج، أحداث مواجهة البرازيل والمكسيك في نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عام.

وشهدت المواجهة تبادل السيطرة بين الفريقين، خلال الشوط الأول، وبعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي. 

ووصل ناشئي البرازيل للمباراة النهائية، عقب تخطيهم منتخب فرنسا، فى نصف النهائي، بنتيجة 3 - 2، فى لقاء مثير، حسمه أصحاب الأرض في النهاية.

وتأهل بدوره المنتخب المكسيكي إلي المباراة النهائية، على حساب منتخب هولندا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى، بالتعادل 1 – 1 في كل شبكة.


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مواجهة البرازيل والمكسيك كرة القدم العالمية كأس العالم للناشئين تحت 17 عام كأس العالم للناشئين تحت 17 عام المكسيك والبرازيل

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