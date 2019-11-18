كيفية التواصل مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن عروض الجمعة السوداء الوهمية

علق اللواء راضي عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على عروض الـ black_friday المزيفة، قائلًا: "الجهاز قام باستدعاء الشركات التي أعلنت عن مشاركتها في التخفيضات، وتم التأكيد على ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية".



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الجهاز طالب الشركات بالإعلان عن السعر قبل التخفيض، والسعر بعد التخفيض، وإلا ستكون التخفيضات مضللة للمستهلك، والقانون يعاقب على ذلك.



ولفت إلى أن المواطن إذا وجد تخفيضات مضللة، فعليه أن يتواصل مع الجهاز، من خلال الاتصال بالجهاز على رقم 19588، مضيفًا أن كلف ادارة سيارات الضبطية القضائية، بمتابعة كافة المحلات الموجودة في العرض، واعداد عمليات شراء وهمية، للتأكد من مدى التزام المحلات بالتخفيضات.

