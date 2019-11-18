ياسر رزق: الرئيس لم يطلب تكبيل الإعلام (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، أنه يجب ضخ دماء جديدة في الإعلام مع الاحتفاظ بأصحاب الخبرة، مشيًرا إلى أنه لا بد من عودة منصب وزير الإعلام لوضع استراتيجية إعلامية للدولة والحكومة.



وقال "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلب تكبيل وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الرئيس رجل ليبرالي يحب أن يستمع لاراء الأخرين ولكن شرطه الوحيد التحدث بمعلومات صحيحة.



متابعًا: "اللي أنا متأكد منه في اللي جاي، إن فيه إفساح في المجال العام، وفيه مناخ أوسع لحرية الرأي والتعبير، والأسقف بترتفع، وده شيء منطقي".

