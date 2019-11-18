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ارتداء راجح للملابس البيضاء ورفض طلب مرتضى منصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة في قضية محمود البنا (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عبد العزيز نصير، إن الأحد كانت الجلسة الثالثة في قضية المتهمين في قتل محمود البنا، الشهير بشهيد الشهامة، مشيرا إلى أن المحكمة أقرت مبدأ إجرائي وهو حق دفاع المجني عليه في الكلام، موضحا أن المتهمين ارتدوا البدلة البيضاء لأنهم محبوسين على ذمة القضية.

وأشار "نصير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المستشار مرتضى منصور طلب توجيه سؤال إلى المتهم راجح، وهو هل ذهب المتهم إلى السودان، ولكن المحكمة رفضت طلبه.

ولفت إلى أنه وجد أن بالإمكان أن يطلب إضافة نصي المادتين 375 مكرر ومكرر أ من قانون العقوبات، وهى جريمة التخويف، كاشفا أن مدة العقوبة الكلية للجريمة قد تصل إلى 20 عاما بعد إضافة هذه المادة.

وأضاف أن المحكمة وجهت سؤال للمتهمين "هل حد فيكم عايز يتكلم"، فلم يرغب أحد فيهم بالكلام، منوها بأنه استشعر من دفاع المتهمين أنهم سيتحدثوا في تنوع العقوبات حسب دور متهم من المتهمين في تنفيذ الجريمة، ولهذا تحدث عن ما يسمى بالدور الرئيسي لكل متهم.
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