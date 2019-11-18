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اليوم.. مرافعة الدفاع عن المتهمين في "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:12 ص
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، سماع مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولى.

والمتهمين هم كل من: خالد صقر واسامه دويب وعبدالسلام شعيب ومحمد عبدالحكم وجمعه الغنام وعلي عبدالرازق ومحمد ممدوح ومحمد ابوبكر وصبري صلاح ومحمد جبريل ومحمود محمود وزكريا محمود وهشام صبري ومحمود محمود

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
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محاكمات اليوم محاكمات حوادث السفارة الأمريكية الثانية

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