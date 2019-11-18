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زيادة الذكاء والحماية من السمنة.. تعرفي على فوائد الولادة الطبيعية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:27 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة عبلة الألفي، أستاذة طب الأطفال، إن مصر بها أعلى معدلات العالم في القيصرية الاختيارية؛ أي الولادة القيصرية دون الحاجة، معلقة: "الولادة القيصرية تدق ناقوس الخطر في مصر".

وأوضحت "الألفي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء DMC، المذاع على فضائية "DMC" مساء اليوم الأحد، أن الولادة الطبيعية لها فوائد عديدة سواء للأم أو الطفل.

وأضافت أستاذة طب الأطفال، أنه ثبت علميًا أن الطفل الذي ينزل من مجرى الولادة الطبيعية يتعرض لميكروبات حميدة من هذه المنطقة من جسم الأم؛ تزيد من ذكائه، وتزيد مناعته، وتحميه من الحساسية والربو، وتحميه من السمنة.
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فوائد الولادة الطبيعية توك شو الولادة القيصرية أخبار مصر

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