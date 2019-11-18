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سقوط برج كهرباء وقضية اختطاف فتيات الليل.. أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد 17 نوفمبر 2019
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:52 ص
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إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:-
بالأسماء.. تجديد حبس 5 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان 15 يوما
قررت نيابة أسوان الكلية تجديد حبس 5 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بتلقي تمويلات بغرض الإرهاب
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنياية تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب.
إحالة عدد من المتهمين بـ "تنظيم كتائب حلوان" للجنايات بتهمة إهانة القضاء
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة نظر محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".. لجلسة 19 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع
تأجيل محاكمة المتهمين بـ "تنظيم كتائب حلوان" لـ 19 نوفمبر
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة نظر محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".. لجلسة 19 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية بالقليوبية 15 يوما
قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
"استدراج 30 فتاة ليل" أبرزها.. قضايا هزت محافظة الجيزة في أسبوع
شهدت محافظة الجيزة، خلال أسبوع قضايا مثيرة على الساحة، وكانت أبرزها استدراج شاب لتصويره في وضع سئ، وعلى الجانب الآخر كان حكم إخلاء سبيل فتاة العياط، بجانب ضبط الخليجي المزيف المتهم باستدراج 30 فتاة ليل.
ارتفاع عدد ضحايا حادث برج كهرباء أوسيم
ارتفع عدد المتوفين في حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم إلى 5 أشخاص، بعد وفاة هيثم فارس السيد 33 سنة، مقيم كفر الشيخ إثر إصابته بكسر بالحوض.
بالأسماء.. تجديد حبس 5 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان 15 يوما
قررت نيابة أسوان الكلية تجديد حبس 5 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بتلقي تمويلات بغرض الإرهاب
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنياية تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب.
إحالة عدد من المتهمين بـ "تنظيم كتائب حلوان" للجنايات بتهمة إهانة القضاء
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة نظر محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".. لجلسة 19 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع
تأجيل محاكمة المتهمين بـ "تنظيم كتائب حلوان" لـ 19 نوفمبر
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة نظر محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".. لجلسة 19 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية بالقليوبية 15 يوما
قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
"استدراج 30 فتاة ليل" أبرزها.. قضايا هزت محافظة الجيزة في أسبوع
شهدت محافظة الجيزة، خلال أسبوع قضايا مثيرة على الساحة، وكانت أبرزها استدراج شاب لتصويره في وضع سئ، وعلى الجانب الآخر كان حكم إخلاء سبيل فتاة العياط، بجانب ضبط الخليجي المزيف المتهم باستدراج 30 فتاة ليل.
ارتفاع عدد ضحايا حادث برج كهرباء أوسيم
ارتفع عدد المتوفين في حادث سقوط برج كهرباء بمركز أوسيم إلى 5 أشخاص، بعد وفاة هيثم فارس السيد 33 سنة، مقيم كفر الشيخ إثر إصابته بكسر بالحوض.
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