"مصر تحتفل".. برنامج المتحف الكبير لتنمية الوعي الآثري لدى الأطفال

فى إطار احتفال مصر بالمولد النبوى الشريف وحرص المتحف المصري الكبير علي التواصل المجتمعي، قام متحف الأطفال بالمتحف المصرى الكبير بالتعاون مع إدارة التسويق وتنمية الموارد المالية بتقديم برنامج "مصر تحتفل" بأحد البيوت الأثرية بمنطقة مصر القديمة "بيت يكن" لزيادة وعي الأطفال بتراثهم الحضاري وتعريفهم بتطور الاحتفالات في مصر عبر العصور.



وتضمن البرنامج تعريف الأطفال بأهم احتفالات المصريين القدماء والمظاهر المصاحبه لها وما يشابها في احتفالات المصريين في الوقت الحالي، ثم قام فريق متحف الطفل بتقديم قصة عن أصل حكايات الموالد في مختلف محافظات مصر وركزت القصة الأخيرة التى تم تقديمها على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.



كما تم تنفيذ الورشة التفاعلية من خلال استخدام طريقة حكي القصص والتكنولوجيا في عرض صور وفيديوهات عن تلك الاحتفالات، ثم قام الأطفال بعمل ورشة تفاعلية مستخدمين الصلصال الحراري والقص واللصق والألوان لعمل رموز تلك الاحتفالات والتى قدمت كتذكار يحتفظ به الأطفال.



وانتهي اليوم بعمل احتفالية قام بها الأطفال بأنفسهم تمثل مواكب للاحتفال بعيد مصري قديم وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف . وترك لنا الأطفال لوحة جميلة عبروا فيها عن انطباعهم عن اليوم ورغبتهم في زيارة المتحف بعد الافتتاح 2020.



ويعد المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم خُصص لحضارة واحده وهي الحضارة المصرية القديمة حيث يضم آثار من عصور ما قبل التاريخ و حتي العصر اليوناني، حيث يقع على مساحه 500 ألف متر مربع تشغل المباني منها 48 ألف متر مربع وتشغل قاعات العرض المتحفي 168 ألف متر مربع.



ويضم متحفًا للطفل ومركزًا تعليميًا ومركزًا للحرف اليدوية وفصول تعليميه ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، كما سوف يكون بالمتحف أول ميدان لمسلة معلقة، وسوف يتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة والتي تتعدى 5000 قطعة مجتمعة في مكان واحد، والتي سوف تعرض على قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع.



وسيتم عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفه على الدرج العظيم من 87 قطعة أثرية، كما خصصت 12 قاعة عرض بمساحه 18 ألف متر مربع لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة، من أهمها تماثيل للملك تحتمس الثالث وأمنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية، وتم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تصميم المتحف وقاعاته حيث تم توفير وسائل سمعية وبصرية وإيضاحية للمساعدة في توصيل أساليب العرض لهم.