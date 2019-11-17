عاجل.. ضربة موجعة لفايلر مع الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبرًا صادمًا بتأكد إصابة المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق بمزق في العضلة الضامة.

ضربة موجعة لفايلر مع الأهلي

وكان ديانج قد خاض تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للأهلي اليومين الماضيين، عقب عودته من مشاركته مع منتخب مالي الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

مدة غياب أليو ديانج عن الأهلي

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب المالي اليوم الأحد إصابته بمزق في العضلة الضامة وهو ما يعني غيابه عن الفريق لمدة من ٣ أسابيع إلى شهر.

وستسبب الإصابة التي تعرض لها ديانج صدمة للجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر، حيث يعاني الأهلي من كثرة الإصابات في مركز خط الوسط والتي كان أخرها حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في مران منتخب مصر الأسبوع الماضي.

وشارك ديانج في مباريات مالي بالبطولة الإفريقية تحت 23 عاما والتي تقام بمصر حاليا والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية، وشعر بإجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي للأهلي منحه الوقت الكافي للتعافي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.





ويستعد الأهلي لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري، ثم السفر إلى تونس في اليوم التالي لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 من نفس الشهر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



