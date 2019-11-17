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ياسر رزق: أزمة بطاقات التموين خطأ جسيم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:12 م
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الدكتور على المصيلحي
الدكتور على المصيلحي
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي، ياسر رزق، إن هناك ملاحظات على أداء عدد كبير من الوزراء والمحافظين، منتقدًا أداء الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، فيما يخص بطاقات التموين.

وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن وزيرة التموين من القلة السياسيين فهو كان وزيرًا للتضامن الاجتماعي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ ثم بعد ذلك أهدته الجماهير منصبه النيابي وأصبح رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ثم اختير من جديد لمنصب وزير التموين ولكن هناك خطأ جسيم حدث في بطاقات التموين.

وتابع الكاتب الصحفي: "مصر تحتاج إلى وزراء سياسيين لديهم خبرة اجتماعية- أمنية بمعنى يستطيع الوزير تحقيق استقرار الوطن، وهو الحق الأول للإنسان".

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ياسر رزق مصر التضامن الأجتماعي اخبار

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