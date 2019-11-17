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تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-11-2019.. ومتوسط سعر طن الأسمنت 820 جنيهًا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:43 م
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أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم:

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17-11-2019، ليهبط أو يستقر سعر طن الأسمنت في معظم المصانع باستثناء سعر الأسمنت الملسح من الشركة العربية للاسمنت الذي ارتفع بنحو 5 جنيهات، فيما تراوحت نسب التراجع بين جنيهات و12 جنيه بحسب المصنع، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:

التغير في أسعار الأسمنت اليوم الأحد:
العربية للاسمنت متوسط سعر الأسمنت المسلح 878 جنيهًا بزيادة 5 جنيهات للطن
أسمنت أسيك المنيا متوسط 828 جنيهًا تراجع جنيهان للطن
أسمنت أسيك ماركة حورس متوسط 820 جنيهًا تراجع 3 جنيهات للطن
اسمنت النهضة ماركة الصخرة متوسط 815 جنيهًا تراجع 3 جنيهات للطن
لافارج للاسمنت المخصوص متوسط 853 جنيهًا تراجع 7 جنيهات للطن
العريش للاسمنت ماركة العسكري متوسط 805 جنيهًا تراجع 3 جنيهات للطن
اسمنت سيناء متوسط 823 جنيهًا تراجع 7 جنيهات للطن
اسمنت حلوان متوسط 893 جنيهًا تراجع 5 جنيهات للطن
مصر بني سويف متوسط 828 جنيهًا تراجع 7 جنيهات للطن
اسمنت السويدي 890 جنيهًا تراجع 10 جنيهات للطن
مصر للاسمنت قنا ماركة المسلة متوسط 815 جنيهًا تراجع 5 جنيهات للطن
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف متوسط 815 جنيهًا تراجع 5 جنيهات للطن

أسعار الأسمنت ابيض
سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن

اسعار الأسمنت مخلوط
سعر اسمنت سيناء 755 جنيهًا تراجع 5 جنيهات للطن
سعر أسمنت العمران888 سعر 750 جنيهًا تراجع 8 جنيهات للطن
سعر أسمنت الواحة 813 جنيهًا تراجع 12 جنيهًا للطن

أسعار الأسمنت المقاوم

سعر اسيك سى وتر 860 جنيهًا تراجع 3 جنيهات للطن
سعر لافارج قاهر البحار 915 جنيهًا للطن
سعر السويدي المقاوم 920 جنيهًا تراجع 3 جنيهات للطن



أسعار مواد البناء اليوم الأحد
يواصل سوق مواد البناء حالة الإضطراب التى يمر بها منذ نهاية الشهر الماضى لتجتاحه بقوة خلال النص الأول من شهر نوفمبر الجاري، ليشهد تذبذب ما بين صعود وهبوط في أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، واحيانا يرتفعان معًا أو يتبادلا الأدوار ليرتفع أحدهم ويتراجع أخر مثلما حدث اليوم حيث ارتفع سعر طن الحديد وتراجع سعر طن الأسمنت.



أسعار الحديد اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الحديد اليوم الأحد، التوقعات بنحو 200 جنيهًا، حيث عدلت مجموعة بشاي للصلب سعر تسليم أرض المصنع  بعد أن سبق أن أعلنت خفضها أمس،  ليصبح سعر طن الحديد 10300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، وينتظر أن يعاود البيع بالسعر المعلن في بداية الشهر وهو 10800 جنيه للطن، وارتفع سعر حديد المصرين بنحو 100 جنيه خلال تعاملات اليوم، وارتفع سعر حديد الجارحي بنحو 400 جنيه.


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