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وزارة التخطيط: الاعتماد على الورق في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون أقل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:59 م
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المهندسة غادة لبيب
المهندسة غادة لبيب
هدى عبدالرازق
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قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إن هدفهم هو الحصول على رضا المواطن، والتيسير عليه في الحصول على الخدمات، موضحة أن التحول الرقمي من أهم قرارات الدولة نحو تطبيق الخدمات الذكية في المصالح الحكومية.

وأشارت "غادة"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أقل اعتمادا على الورق، بحيث ستعتمد بشكل أكبر على التعامل الرقمي والإليكتروني، لافتة إلى أن جائزة التميز الحكومي ستكون محفز لكل الموظفين لأداء أفضل، وسترسخ ثقافة التميز.

وأوضحت أن هناك جوائز تميز خاصة بالمؤسسات، وأخرى بالأفراد، حيث ستخضع كل المؤسسات والأفراد للتقييم، حيث أصبح التقييم إجباري.
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