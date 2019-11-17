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ختام بطولة العالم لسلاح السيف للرجال وتكريم الفائزين (صور)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:55 م
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التكريم
التكريم
آية حمروشي
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال، بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهرة، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من (15-17) نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 200 لاعبًا، يمثلون 38 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن لعبة السلاح تشهد انتشار كبير في الرياضة المصرية، وتجذب العديد من الشباب للمشاركة في منافساتها المختلفه، مشيدا بالمستوي التنظيمي للحدث، وجهود الاتحاد المصري للسلاح للخروج بالبطولة بصورة تليق باسم مصر التنظيمي، موضحا أن الاتحاد المصري للسلاح يشهد تطورا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتقدما في المستوي الفني للاعبين، والجهاز الإداري لمجلس إدارة الاتحاد

وتابع وزير الرياضة أن إستضافة مثل هذه الأحداث هي سلسلة متواصلة تهدف الى التأكيد على قوة مصر التنظيمية، ومدي ثقة المجتمع الرياضي بها، لاسناد تنظيم الأحداث العالمية لها في شتي الرياضات.

ومن جانبه صرح رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى، بأن عدد الدول المشاركة فى البطولة، ارتفع من 30 دولة إلى 38 دولة، وذلك نظرًا للسمعة العالمية التي باتت مصر تمتلكها الآن، فى تنظيم أكبر وأقوى بطولات السلاح العالمية.

وقام وزير الشباب والرياضة بتسليم ميداليات المركز الأول لمنتخب كوريا الجنوبية، وميداليات المركز الثاني لمنتخب المجر، وميداليات المركز الثالث لمنتخب إإيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن مصر شاركت بـ9 لاعبين، وهم محمد عامر المصنف 25 عالميًا، مهاب سامر المصنف 38 عالميًا، زياد السيسي المصنف 45 عالميًا، مدحت معتز المصنف 56 عالميًا، مصطفى أيمن، أحمد باهر، ياسين إبراهيم، مازن العربي، وأحمد عمرو.
ختام بطولة العالم لسلاح السيف للرجال وتكريم الفائزين (صور)
ختام بطولة العالم لسلاح السيف للرجال وتكريم الفائزين (صور)
ختام بطولة العالم لسلاح السيف للرجال وتكريم الفائزين (صور)
ختام بطولة العالم لسلاح السيف للرجال وتكريم الفائزين (صور)
ختام بطولة العالم لسلاح السيف للرجال وتكريم الفائزين (صور)
ختام بطولة العالم لسلاح السيف للرجال وتكريم الفائزين (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر سلاح السيف للرجال بطولة الشباب والرياضة الشباب

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