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محمد الحايس يكشف كواليس اختطافه لمدة 11 يومًا بحادث الواحات

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:55 م
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النقيب محمد الحايس
النقيب محمد الحايس
أمنية فوزي
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كشف النقيب محمد الحايس، الضابط الذي احتجزه الإرهابيين أثناء حادث الواحات الإرهابي، كواليس اختطافه لمدة 11 يوم على أيدي الإرهابيين بحادث الواحات، قائلًا إنه كان مقيد اليدين منذ اليوم الأول، وكان مغمى العينين في أغلب الأوقات".

وتابع "الحايس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "كانوا 22 شخص وخايفين مني رغم إني كنت متغمي ومقيد، وكل واحد فيهم كان له دور، والإرهابي عبد الرحيم كان سائقًا لإحدى سيارات الدفع، ولم أتقابل معه أثناء عملية الاختطاف".

وعن عملية الواحات، قال: "مشهد استشهاد زمايلي أمام عيني مش بيفارقني، وكان لدي يقين أن الله سبحانه وتعالى سيفرق بين الحق والباطل، وكنت أتمنى أكون من الشهداء، وكان لدي صبر كبير أثناء الاختطاف، ويقين تام إن الجيش والشرطة هيتحركوا".
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الكلمات المفتاحية

حادث الواحات النقيب محمد الحايس الشهداء الجيش الاختطاف

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