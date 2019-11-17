Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا للنجم الساحلي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:48 م
Advertisements
كارلوس جاريدو
كارلوس جاريدو
علي نبوي
Advertisements
تعاقد نادي النجم الساحلي التونسي مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي مهمة تدريب الفريق.

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا للنجم الساحلي

وسيتولى القيادة الفنية للنجم الساحلي خلفًا لرفيق المحمدي، حيث سيصل خلال الساعات المقبلة إلى تونس لقيادة الفريق.

وكان جاريدو قد تولي تدريب العين الإماراتي لكنه رحل في مايو الماضي بعد فترة قصيرة قضاها على رأس القيادة الفنية.

ويمتلك جاريدو  سجلاً في الملاعب الأفريقية حيث سبق وأن قاد الأهلي في 2014 ليحقق مع الفريق الأحمر لقبي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك والفوز بالكونفدرالية الأفريقية أمام سيوى سبور الإيفواري.

بعد شهر من توليه قيادة الأهلي.. الكونفيدرالية تدخل دولاب الجزيرة

وقرر مجلس إدارة الأهلي تعيين كارلوس جاريدو في 8 يوليو 2014، وبعد شهر من توليه المنصب حقق كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد أن تغلب على نادي سيوي سبورت في المباراة النهائية.


سبب إقالة جاريدو من تدريب الأهلي

 

وأقيل جاريدو من تدريب القلعة الحمراء بعد تدنى النتائج في الثالث من مايو 2015 وبعد الخروج من البطولة الأفريقية المحببة للفريق، وقد تسبب في خسارة الفريق لعدد من النقاط لم يسبق له أن خسرها النادي في موسم واحد وكذالك ابتعد بالنادي عن صدارة الدوري بعد سيطرته عليه لمدة عشر سنوات متتالية.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب الاهلي السابق رياضة خوان كارلوس جاريدو النجم الساحلي الاهلي الاخبار الرياضية

أخبار تهمك

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ أقل من ساعتين

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة منذ عودته.. بشرى سارة لـ"زيدان" في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 6 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 8 ساعات

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطلب ضم مهاجم بازل السويسري للأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

08:46 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status