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واشنطن وسيول تؤجلان التدريبات العسكرية لدعم "السلام" بكوريا الشمالية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:47 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قالت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنهما سيؤجلان التدريبات العسكرية القادمة في محاولة لتعزيز مسيرة السلام المتوقفة مع كوريا الشمالية، حتى أن واشنطن نفت أن تكون هذه الخطوة بمثابة تنازل آخر لبيونج يانج.

وكانت التدريبات، المعروفة باسم "حدث التدريب المشترك على الطيران"، تحاكي سيناريوهات القتال الجوي وتتضمن عددًا غير معلوم من الطائرات الحربية من كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

واحتراما لبيونج يانج، تم تقليص التدريبات بالفعل في نطاقها ونطاقها عن السنوات السابقة، لكن كوريا الشمالية ما زالت تعترض عليها بغض النظر.

وبعد ساعات من الإعلان، أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملاحظة بالإلحاح، عبر إرسال رسالة مباشرة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي التقى به ثلاث مرات للحصول على الدولة المنعزلة للتخلي عن برنامج الأسلحة النووية.

وفي تغريدة له، أخبر ترامب كيم، "يجب أن تتصرف بسرعة، وأن تنجز الصفقة"، وألمح إلى اجتماع آخر، وقال "أراك قريبًا!"

وقالت كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي، إنها رفضت عرضا أمريكيا لإجراء محادثات جديدة قبل الموعد النهائي، الذي حدده بيونج يانج لواشنطن لإظهار المزيد من المرونة في المفاوضات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، إن "الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي سيبقيان في حالة استعداد عالية رغم هذه الخطوة"، ونفى أن "يكون قرار تأجيل التدريبات تنازلًا لكوريا الشمالية".

ولقد اتهم النقاد في "الكونجرس" ترامب، بأنه مستعد للغاية لمنح تنازلات لبيونج يانج، دون الحصول على ما يكفي في المقابل.

وقال ترامب، إنه حصل على وقف في اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية، مما قلل بشكل كبير من مخاوف الحرب.

الولايات المتحدة تحث على استئناف المحادثات

كان من المفترض أن تبدأ التدريبات المؤجلة في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقى دبلوماسي كوري شمالي باللوم على التدريبات الجوية الأمريكية المشتركة؛ "لإلقاء الماء البارد" على المحادثات مع واشنطن.

كما تعارض بيونج يانج بانتظام مثل هذه التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعتبرها بروفة للغزو.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: إنه "يأمل أن ترد كوريا الشمالية على هذه البادرة".

وأضاف إسبر، نشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على إظهار حسن النية في نظرها في القرارات المتعلقة بإجراء التدريب والتمارين والاختبارات"، مستخدمًا الاسم المختصر للاسم الرسمي لكوريا الشمالية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وأوضح أنه، كما نحث كوريا الديمقراطية على العودة إلى طاولة المفاوضات دون شرط مسبق أو تردد.

ومع توقف المحادثات، اختبرت كوريا الشمالية حدود الاشتباك مع سلسلة من إطلاق الصواريخ، ويحذر الخبراء من أن عدم وجود اتفاق ملموس لمراقبة الأسلحة قد سمح للبلاد بمواصلة إنتاج الأسلحة النووية.


وقالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إنها حاولت تفسير التعديلات الأمريكية على التدريبات المشتركة بشكل إيجابي، لكن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن حقوق الإنسان، أظهر أن "واشنطن ليس لديها صدق في المحادثات المقبلة".

كما وصف بيونج يانج، انتقاد الأمم المتحدة لسجله في مجال حقوق الإنسان، بأنه نتاج "سياسة معادية" للولايات المتحدة تهدف إلى الإطاحة بنظامها، ووصفت القرار بأنه "استفزاز سياسي أمريكي".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية/ في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية "حتى إذا كان الحوار مفتوحًا، لن تتم مناقشة القضايا النووية أبدًا، قبل وضع مسألة سحب سياسة الولايات المتحدة العدائية على جدول الأعمال لتحسين العلاقات معنا".

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الكلمات المفتاحية

واشنطن كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة السلام التدريبات العسكرية

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