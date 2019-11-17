خالد النبوي :"ممالك النار دليل واضح على أن العالم العربي يستطيع الاتحاد"

صرح الفنان خالد النبوي، عن سعادته بالعمل في مسلسل "ممالك النار"، وذلك خلال لقائه في برنامج صباح الخير ياعرب على فضائية قناة mbc.



وقال خالد النبوي، في حواره : "أنه كان يحلم بطومان باي، ووجه الشكر للمنتج ياسر حارب على منحه تلك الفرصة، مُشير إلى سعادته الكبيرة لكونه جزء من هذه الحدوتة التى تتحدث عن التاريخ الكبير الذى تتملكه مصر".



وأضاف خالد قائلاً: "أن ذلك المسلسل هو نتاج لفريق ضخم، ووجه الشكر لجميع من شارك فيه،بداية من الأبطال، والمدربين، والعمال".



وتابع خالد قائلاً:" أن الشركة قامت بتوفير أشخاص محترفين، لكى يظهر المسلسل بشكل جيد"، موضحًا:" تاريخنا العربي لا يكفيه ملايين الحلقات، ولا الأفلام الكثيرة، ولكن لابد أن نقوم بحماية الحدوتة الخاصة بنا".



وأشار "النبوي" إلى أن ذلك المسلسل يعد دليلاً واضحًا على أن العالم العربي يستطيع الاتحاد، فهو يحتوي على العديد من الجنسيات المختلفة، فيضم فنانين من تونس، العراق، سوريا، اليمن، الجزائر، المغرب.



وتبدأ اليوم الأحد قناة mbc بعرض أولى حلقات مسلسل "ممالك النار"، والمسلسل بطولة الفنان خالد النبوي، ويناقش المسلسل الصراعات الداخلية والمعارك بين الدولة العثمانية والمماليك فى بداية نشأتهم.



ويجسد الفنان خالد النبوي، شخصية "طومان باي" وهو أخر السلاطين المماليك الشركسيين فى مصر، وهو الحاكم الوحيد الذي شنق على باب زويلة.