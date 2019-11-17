بالأسماء.. تجديد حبس 5 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان 15 يوما



والمتهمون هم:

1. حسن داود سليمان علي

2. محمد مصطفى مكي علي

3. محمد أحمد أبو المجد

4. عبدالحميد محمد يوسف إسماعيل

5. سيد عبدالعاطي موشى خليفة

قررت نيابة أسوان الكلية تجديد حبس 5 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.