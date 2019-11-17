مشروع مودة: 20 حالة طلاق كل ساعة



وأشار "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أن بحثوا في تجارب الدول في الحد من نسب الطلاق للااستفادة منها، موضحا أنهم نفذوا تدريب يستهدف شباب الجامعات من سن 18 حتى 25 عام على مستوى 5 جامعات في الثلاث المحافظات الأعلى في نسب الطلاق.



وأوضح أن مع بداية العام الدراسي الجديد تعمم مشروع مودة على مستوى الـ 26 جامعة في كافة محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنهم يستهدفون اكساب الشباب مهارات تعينهم على تكوين أسرة بشكل سليم، مضيفًا أنهم يدربوب الشباب الذي يؤدي الخدمة العامة، ومجندين الدفاع والداخلية.



قال ممدوح ناجي، منسق مشروع مودة، إن مشروع مودة يستهدف تقليل نسب الطلاق، حيث أوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عام 2017 شهد 198 ألف حالة طلاق، حيث أن هناك 540 حالة طلاق يوميا أي 20 حالة طلاق كل ساعة.