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جيرو يقترب بقوة من الدوري الإيطالي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:16 م
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جيرو
جيرو
حسام مجدي
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اقترب الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي من الانضمام إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إنتر ميلان يستهدف ضم جيرو

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلات الإيطالي يستهدف التعاقد مع جيرو خلال فترة انتقالات يناير القادمة لتدعيم مركز هجوم الفريق.

كونتي يطلب ضم جيرو

وأشارت التقارير إلى أن رغبة إنتر ميلان في ضم جيرو جاءت بناءا على طلب من أنطونيو كونتي مدرب الفريق الذي يريد ضم اللاعب في يناير لأنه تدرب معه من قبل.

وفد من ميلان يصل لندن لضم جيرو

وكشفت صحفية "ذا صن" البريطانية أن ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان يتواجد حاليا في لندن للحصول على توقيع جيرو وضمه للنادي في يناير القادم.

جيرو يظهر رغبة في الرحيل عن تشيلسي

وكان أوليفيه جيرو قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي في انتقالات يناير القادمة بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم.

تشيلسي يوافق على رحيل جيرو

وكشفت صحفية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي تشيلسي وافق على رحيل الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم الفريق في يناير القادم.

مطالب تشيلسي للموافقة على رحيل جيرو

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي يريد الحصول على 7 مليون يورو للموافقة على رحيل جيرو في الشتاء القادم.

مشاركات جيرو مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك أوليفيه جيرو في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.
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الكلمات المفتاحية

نادي انتر ميلان جيرو تشيلسي انتر ميلان

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