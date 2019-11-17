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انهيار منزل مهجور بالجيزة (صور)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:06 م
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انهيار منزل
انهيار منزل
إيمان عبد العاطي
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انهار منزل مجهور اليوم الأحد، بأحد الشوارع القريبة من ميدان الجيزة، ما تسبب في كسر ماسورة مياه الشرب، وأخطرت الأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط منزل مهجور وخالي من السكان، بحارة الباشا المتفرعة من شارع الفاتح بنطاق قسم شرطة الجيزة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الشارع المشار إليه على بعد أمتار من ميدان الجيزة، وإن انهيار المنزل تسبب في كسر ماسور مياه الشرب، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وأخطرت محافظة الجيزة لإصلاح مأسور المياه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
انهيار منزل مهجور بالجيزة (صور)
انهيار منزل مهجور بالجيزة (صور)
انهيار منزل مهجور بالجيزة (صور)
انهيار منزل مهجور بالجيزة (صور)
انهيار منزل مهجور بالجيزة (صور)
انهيار منزل مهجور بالجيزة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مياه الشرب منزل مجهور الجيزة التيار الكهربائي الأجهزة الأمنية

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