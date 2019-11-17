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انشقاقات في الجيش القطري بسبب التدخل التركي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:00 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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أفاد تقرير أعدته بثت قناة "مباشر قطر"، تقريرا مصورا يكشف فضائح سياسات أمير قطر تميم بن حمد والتي وصفها بالرعناء وأنها تسببت في جعل الدوحة في موقف مشين بسبب ارتمائه الرخيص تحت أقدام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وأوضح التقرير أن تميم يأمل في أن يوفر الديكتاتور العثمانى الحماية لعرشه خشية الغضب الشعبى القطرى تجاه نظامه، مشيرًا إلى أن هناك 5 آلاف ضابط وجندى تركى غزوا الأراضى القطرية تحت مزاعم قاعدة عسكرية تركية.

وذكر التقرير أن الضباط الأتراك يعربدون في الدوحة، وأصبحوا الآن يتغلغلون في مفاصل الجيش القطرى برضى تام من أمير الإرهاب تميم بن حمد وفى مقابل سخط قطرى عارم ينذر بانتفاضة شعبية.

وكشف التقرير عن وجود انشقاقات داخل الجيش القطرى اعتراضًا على الممارسات التركية التى تتم تحت سمع وبصر تميم بن حمد، وأبرز هؤلاء اللواء ركن فهد الدوسرى، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، وتابع: "وكان عقاب تميم له متمثل في حبس عائلته وقتل أحد أفرادها".

ولفت التقرير إلى أن هناك ضباطا كثر انشقوا بسبب توغل الأتراك في الجيش القطرى، الأمر الذى قابله تميم بن حمد بالفصل من الخدمة ومن ثم السجن.

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الكلمات المفتاحية

تركيا انشقاق الحمدين الجيش القطرى

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