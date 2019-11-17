Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع شاب وإصابة آخر إثر سقوطهما في بيارة صرف صحي ببني سويف

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:59 م
Advertisements
بلاعة صرف صحي
بلاعة صرف صحي
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
لقي شاب مصرعه، واصيب آخر بغيبوبة، مساء اليوم الأحد، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، بقرية صفط الشرقية، بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، ونقلتهما سيارات الاسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من عرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بسقوط شابين، في بيارة صرف صحي، بقرية صفط الشرقية، بمركز الواسطى، شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين ان الحادث نتج عنه وفاة "أحمد عطيه موسي" ٣٢ سنة، وإصابة "محمود جابر عمار" ٣٠ سنة عامل، بغيبوبة، ونقلتهما سيارتي اسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وجار تحرير محصر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث بني سويف جامعة بني سويف بني سويف اهم اخبار محافظة بني سويف اليوم أخبار محافظة بني سويف اليوم

أخبار تهمك

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطلب ضم مهاجم بازل السويسري للأهلي

منذ ساعتين

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 8 ساعات

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

لأول مرة منذ عودته.. بشرى سارة لـ"زيدان" في ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خطوة جديدة من كهربا للانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 10 ساعة

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ ساعة

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع "شاب" سقط من القطار بمزلقان "سدس" في بني سويف

بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 في حادثي سير بالفشن وسمسطا ببني سويف

بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة آخر انقلبت بهما دراجة بخارية أمام قرية السلطاني ببني سويف

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجة بخارية بمقطورة ببني سويف

مصرع طفل سقط فى بالوعة صرف صحي ببني سويف

العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزلها في بني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

04:26 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status