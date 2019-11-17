مصرع شاب وإصابة آخر إثر سقوطهما في بيارة صرف صحي ببني سويف

لقي شاب مصرعه، واصيب آخر بغيبوبة، مساء اليوم الأحد، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، بقرية صفط الشرقية، بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، ونقلتهما سيارات الاسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من عرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بسقوط شابين، في بيارة صرف صحي، بقرية صفط الشرقية، بمركز الواسطى، شمال المحافظة.



وبالانتقال والفحص، تبين ان الحادث نتج عنه وفاة "أحمد عطيه موسي" ٣٢ سنة، وإصابة "محمود جابر عمار" ٣٠ سنة عامل، بغيبوبة، ونقلتهما سيارتي اسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.



وجار تحرير محصر بالواقعة واخطار النيابة العامة.



