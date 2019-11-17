أسعارها تصل إلى مليون و600 ألف.. "الصحفيين" تعلن عن وحدات جديدة تابعة للأوقاف

أصدرت نقابة الصحفيين، اليومم، إعلانًا، عن وحدات جديدة تابعة لوزارة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، التي كان نوه لها النقيب ضياء رشوان مسبقًا.

وأعلنت النقابة عن توافر وحدات بمدينة بدر، بمساحات من 56 متر إلى 81 متر بأسعار من 250 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، ووحدات بمدينة قليوب بمساحات من 109 متر إلى 126 متر، بأسعار تبدأ من 418 متر إللا 490 متر.



وأعلنت النقابة عن وحدات أخرى بحدائق القبة، بالعقار 108 شارع ولي العهد، بمساحة 115 متر، بسعر 836 ألف جنيه، بالإضافة إلى وحدات بكمبوند طيبة جاردنز بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحات من 174 متر إلى 280 متر، بسعر 6 آلاف جنيه للمتر الواحد، ليبدأ سعر الوحدة من مليون و44 ألف جنيه إلى مليون و680 ألف جنيه.





وكانت نقابة الصحفيين أعلنت برئاسة ضياء رشوان، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بالتعاون مع هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، على أن يبدأ الحجز بالدور الثاني بالنقابة، بإدارة الإسكان لدى الموظف المختص هيثم فارس، وذلك بداية من الإثنين 18 نوفمبر وحتى الخميس 21 نوفمبر، على أن ترسل كشوف الحاجزين لوزارة الأوقاف الأسبوع المقبل.

وقالت النقابة في إعلانها، إنه في حال فاق عدد المتقدمين، عدد الوحدات المتاحة، ستُجرى قرعة علنية يوم السبت المقبل، 23 نوفمبر، بمقر النقابة بالدور الرابع، في الساعة 1 ظهرًا.