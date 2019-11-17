نهائي دوري أبطال آسيا| موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب ساتياما، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الهلال السعودي ومضيفه فريق أوراوا ريد الياباني، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.





وخطف الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.





وكان نادي أوراوا قد ضرب موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه الفوز على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1.





موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا:-

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد أوراوا على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.





ويدير اللقاء تحكيميا؛ الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.





وكان الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.





تاريخ مواجهات الفريقين:-

إلى جانب المباراة الماضية في ذهاب البطولة الآسيوية؛ فقد واجه فريق الهلال السعودي فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2017، والتي فاز فيها الفريق الياباني بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية 2017.





نتائج أوراوا على ملعب سايتاما:-

لعب أوراوا ريد 26 مباراة على ملعب سايتاما هذا الموسم، بمسابقات الدوري الياباني، وكأس السوبر الياباني، ودوري أبطال آسيا، هزم في 14 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، فيما فاز في 8 مواجهات فقط.

ولم ينجح أوراوا في إحراز أي هدف خلال 11 مباراة على ملعب سايتاما.

وخسر أوراوا لقب كأس السوبر الياباني، عندما سقط أمام فريق كاواساكي فرونتال، بهدف نظيف، في 16 فبراير الماضي، على ملعب سايتاما، إلى جانب فشل الفريق الياباني في إحراز أي هدف في آخر 3 مباريات على التوالي.





نتائج الهلال في دوري أبطال آسيا:-