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نجم أوراوا يتوعد الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:03 م
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الهلال وأوراوا ريد
الهلال وأوراوا ريد
أميرة فطيم
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وجه البرازيلي إيفرتون لاعب الفريق الأول للكرة بنادي أوراوا ريد الياباني، رسالة إلى فريق الهلال السعودي قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على فريق أوراوا ريد الياباني، يوم 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال إيفرتون في تصريحات لصحيفة "nikkansports" اليابانية، "أنا واثق من التتويج باللقب الآسيوي، فالدعم الجماهيري الكبير الذي ينتظر الفريق في ملعب سايتاما، سيكون حافز لنا لحصد البطولة.

وأضاف: "تم بيع أكثر من 55 ألف تذكرة، منها أكثر من 50 ألف لتشجيع أوراوا .. هذه الجماهير ستكون اللاعب رقم 12 الذي سيحسم المباراة.

وتابع: "جماهير أوراوا التي ستتواجد في ملعب سايتاما، تستحق التتويج باللقب الآسيوي، لذلك سنقاتل من أجل الكأس لهم بعد المباراة".

وبالحديث عن أندريه كاريلو لاعب الهلال قال؛ "أعرفه جيدا، منذ فترة تواجدي في سبورتنج وبنفكيا، فهو لديه مهارات كبيرة وقوة وسرعة خلال المباريات".

يذكر أن الهلال حقق فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

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