"القوى العاملة": 200 فرصة عمل بلبنان برواتب مجزية

اعتمد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، 31 عقد استقدام لعمالة مصرية من أصل ٢٠٠ عقد سيستكمل استقدامهم لاحقا لإحدى شركات المقاولات بلبنان.



وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل داود المستشار، أشار فيه إلى أن رواتب العمالة المصرية تتراوح ما بين ٨٠٠ إلى ١٣٥٠ دولار شهريا بخلاف المزايا الأخرى كالسكن والعلاج وتذاكر الطيران وغير ذلك.



وأضاف أن الشركة تعهدت بعدم تحميل العامل أي تكاليف مادية بما في ذلك نسبة ٢٪ من إجمالي مرتب العام الأول التي تحصل عليها شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وقد تحملتها بالكامل شركة المقاولات اللبنانية.