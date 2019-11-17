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"أقنعته بالسفر إلى الإسماعلية".. فتاة تقوم بالنصب على الفنان أحمد السعدني

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:41 م
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أحمد السعدني
أحمد السعدني
كريم هاشم
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طالبت فتاة الفنان أحمد السعدني، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بمطالبة الفنان أحمد السعدني بمساعدتها وذلك بسبب مرض والدتها.

وبعد ذلك أكتشف "السعدني" انها قامت بتدشين هذا الحساب منذ فترة قصيرة ولاحظ انها تطالب جميع المشاهير الأمر الذي جعله يبحث حول صحة هذا الحساب أم انه حساب نصب.

وقام  أحمد السعدني بنشر تغريدة على "تويتر" ليعلق على مافعتله الفتاة، قائلًا: "أنا مش فاهم أنتي ازاي كده يعني أنا حد من طرفي كلمك وكنت جايلك إسماعيلية مخصوص ودلوقتي من ساعه كاتبه لإبراهيم وأصلًا الحساب معمول الشهر ده بس أنا أسف أني ضيعت وقتي".

وكانت مبادرة الخيرية التي أعلن عنها أحمد السعدني بمطالبة تلك الفتاة بإرسال رقم هاتفها بعدما قرأ تعليقها واستنجادها به عبر تويتر: "طيب انا اوصلك ازاي حد عنده اقتراح غير انها تكتب رقم تليفون".

ومن جانبها، دافعت الفتاة عن نفسها قائلة: "أنا انسانة متعلمة وحافظة القرآن ومكذبتش في حاجة ولا عايزة حاجة ولا هحتاج بني آدم في حين ان كل ثانية بغرق اكتر"
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