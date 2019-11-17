احتجاجات حاشدة ضد الحكومة في جورجيا

شهدت العاصمة الجورجية، العاصمة تبليسي، اليوم الأحد، احتجاجات حاشدة ضد الحكومة إزاء عدم التزامها بتعهدها بشأن إقرار قانون لتطبيق نظام التمثيل النسبي في الانتخابات.

وبحسب مصادر إعلامية، أن مجموعات شبابية مقربة من "الحركة الوطنية المتحدة" التابعة للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي أعلن دعمه للاحتجاجات من منفاه بأوكرانيا، نصبت نحو 20 خيمة أمام البرلمان.

وطالبت الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة، باستقالة رئيس الوزراء جيورجي جاخاريا وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما يرفضه نواب داعمون للحكومة الحالية.

وكان المعارضون قد قرروا النزول إلى الشوارع في 14 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، بعد أن عجز البرلمان عن إقرار النظام النسبي الذي كان ينبغي أن يحل محل النظام المختلط المعمول به حالياً في الانتخابات التشريعية المرتقبة العام المقبل.

وكانت الحكومة قد تعهدت بإجراء تعديل على النظام المختلط بعد أن تسببت احتجاجات اندلعت في يونيو(حزيران) الماضي ضد زيارة وفد برلماني روسي إلى ظهور أزمة سياسية في البلاد.

وفي سياق آخر، صرح الجيش الأمريكي، بأن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرين، في قاعدة فورت ستيوارت هانتر الجوية بولاية جورجيا، عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.

وقال مسؤولون بالقاعدة، التي توجد في جنوب شرق جورجيا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وتعرضت له سيارة قتالية تزن 37 طنا من طراز برادلي، التي تستخدمها قوات المشاة.

وأضاف المسؤولون أن الجنود الثلاثة الآخرين نقلوا لمستشفى "وين" العسكري، ووصف الجيش الأمريكي الواقعة بأنها حادث لكنه لم يقدم أي تفاصيل ومعلومات أخرى حولها.