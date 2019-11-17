عاجل.. بيان من "الصحة" بشأن حادث انهيار برج كهرباء بأوسيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين، اليوم، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة سقيل مركز أوسيم بـ6 أكتوبر.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي أوسيم المركزي وإمبابة العام، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا ان جميع الحالات تتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم.





وأضاف أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت وكيل وزارة الصحة بالجيزة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمستشفيات.



